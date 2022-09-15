Врач рассказала про эпидобстановку с коронавирусом в Подмосковье

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В Московской области эпидобстановка с коронавирусной инфекцией стабильная и остается на строгом контроле специалистов. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

— На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением коронавируса сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновления ограничительных мер не требуется. Данные варианты вируса отличаются более высокой контагиозностью, но менее тяжелым клиническим течением, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Она добавила, что по итогам недели с 5 по 11 сентября в Подмосковье показатель заболеваемости коронавирусом составил 143,9 случая на 100 тысяч населения, это на 18,9 процента меньше, чем на предыдущей неделе.

Ольга Микаилова добавила, что в регионе доступна вакцинация от коронавируса, ее можно получить бесплатно.

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в ближайшем будущем. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.

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