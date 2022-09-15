Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач рассказала про эпидобстановку с коронавирусом в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказала про эпидобстановку с коронавирусом в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московской области эпидобстановка с коронавирусной инфекцией стабильная и остается на строгом контроле специалистов. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

— На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением коронавируса сублиний BA.4/BA.5 штамма «омикрон», возобновления ограничительных мер не требуется. Данные варианты вируса отличаются более высокой контагиозностью, но менее тяжелым клиническим течением, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Она добавила, что по итогам недели с 5 по 11 сентября в Подмосковье показатель заболеваемости коронавирусом составил 143,9 случая на 100 тысяч населения, это на 18,9 процента меньше, чем на предыдущей неделе.

Ольга Микаилова добавила, что в регионе доступна вакцинация от коронавируса, ее можно получить бесплатно.

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в ближайшем будущем. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

Подмосковье Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте