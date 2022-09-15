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Жители четырех старых домов в Ивановском получили новые квартиры по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех старых домов в Ивановском получили новые квартиры по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект, 93А Карта всех событий

В столичном районе Ивановское завершился переезд жителей четырех старых домов по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 15 сентября.

— Около 800 жителей (300 семей) переехали в новые комфортные квартиры в домах 93а и 97а на Зеленом проспекте, — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что переезд осуществлялся среди жителей домов 89 (корпус 2), 97, 101 и 103, расположенных на Зеленом проспекте. На данный момент специалисты демонтировали уже две постройки. На их месте началось строительство нового дома. Всего в районе Ивановское осталось расселить 17 жилых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала проект строительства дома по программе реновации в Можайском районе. В состав новостройки войдет 317 квартир. Согласно проекту, 117 из них будут однокомнатными, 123 — двухкомнатными, еще 77 — трехкомнатными.

Накануне стало известно, что в Ярославском районе столицы планируется строительство порядка 150 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Уточняется, что новостройки появятся в рамках проекта комплексного развития бывшей производственной территории «Северянин».

Москва Реновация Район Ивановское
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