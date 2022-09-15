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Похороны главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина пройдут 16 сентября

Лейла Алиева
Общество
Похороны главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина пройдут 16 сентября
Фото: Youtube / Радио Комсомольская Правда

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в издании в четверг, 15 сентября.

— Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября в 12 часов на Троекуровском кладбище рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленским и Анатолием Лысенко, — говорится в сообщении.

Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он был журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

По словам заместителя редактора отдела политики издания Александра Громова, Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье, где он собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В связи со смертью главреда президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями его родственникам. Российский лидер отметил верность Сунгоркина своей профессии, этике, а также способность сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

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