Московская платежная система Face Pay удостоилась важной российской премии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский Face Pay стал лауреатом 2-й национальной премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы России» за развитие цифровых технологий на транспорте. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

Сообщается, что специалисты по достоинству оценили масштаб, удобство и инновационность данной технологии. Также известно, что платежная система уже становилась победителем и финалистом премий «Формула движения‎», FINAWARD и Tech Fest, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Там отметили, что с технологией Face Pay можно проходить не только в метро, но и на МЦК.

— Мы видим, что сервисом пользуются более 190 тысяч пользователей и цифра постоянно растет. Поэтому в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты на базе российских разработок и делать поездки пассажиров еще удобнее, — заявил заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

До этого заммэра сообщал, что до конца ноября специалисты обновят все турникеты в Московском метрополитене. Он отметил, что благодаря обновлению при оплате банковской картой створки открываются в два раза быстрее, а с технологией Face Pay — в три.