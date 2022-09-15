Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московская платежная система Face Pay удостоилась важной российской премии

Евгений Жуков
Город
Московская платежная система Face Pay удостоилась важной российской премии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский Face Pay стал лауреатом 2-й национальной премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы России» за развитие цифровых технологий на транспорте. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

Сообщается, что специалисты по достоинству оценили масштаб, удобство и инновационность данной технологии. Также известно, что платежная система уже становилась победителем и финалистом премий «Формула движения‎», FINAWARD и Tech Fest, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Там отметили, что с технологией Face Pay можно проходить не только в метро, но и на МЦК.

— Мы видим, что сервисом пользуются более 190 тысяч пользователей и цифра постоянно растет. Поэтому в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты на базе российских разработок и делать поездки пассажиров еще удобнее, — заявил заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

До этого заммэра сообщал, что до конца ноября специалисты обновят все турникеты в Московском метрополитене. Он отметил, что благодаря обновлению при оплате банковской картой створки открываются в два раза быстрее, а с технологией Face Pay — в три.

Транспорт Технологии МЦК Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте