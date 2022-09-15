Собянин: Построенный по реновации дом в Крюкове передадут под заселение до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Георгиевский переулок Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации в столичном районе Крюково передадут под заселение до конца этого года. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В ноябре будем уже официально выдавать смотровые ордера. Дом у нас сдан. Я думаю, что в сентябре–октябре все документы будут оформлены и можно будет выбирать квартиры, — отметил он.

По словам мэра, на первом этаже здания расположен офис, куда жильцы смогут обратиться с замечаниями или просьбами помочь с переездом. Новостройка на 240 квартир оборудована автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще один дом, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию для переселения в Останкинском районе в следующем году. На данный момент специалисты возводят надземную часть здания. Уточняется, что всего в здании предусмотрено 222 квартиры, из которых 64 однокомнатных, 108 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных.

Также дом с подземной парковкой появится в Головинском районе по программе реновации.