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«В проигрышном положении»: почему зарплаты IT-специалистов в России стали снижаться

Иссалина Аюпова

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Общество
«В проигрышном положении»: почему зарплаты IT-специалистов в России стали снижаться
Фото: Pexels

IT-индустрия всегда считалась одной из самых высокооплачиваемых профессий, однако в этом году статистика отмечает снижение оплаты труда специалистов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как коснулось снижение зарплаты работников IT-индустрии и с чем это связано.

Как рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, заработные предложения вакансий без учета инфляции растут медленнее, чем в 2021 году, однако по-прежнему IT-направление лидирует по скорости прироста.

— Средние рыночные зарплатные предложения вакансий в сфере информационных технологий в 2022 году растут быстрее индекса потребительских цен, — заметила Голованова.

Однако она отметила, что у ряда специалистов IT-сферы наблюдается снижение средней заработной платы.

— Зарплаты тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков действительно несколько снизились в сравнении с мартом. Это связано с уменьшением зарплат специалистов начального уровня, — подтвердила собеседница «ВМ».

По ее словам, тенденция снижения заработной платы не коснулась разработчиков.

— Медианы зарплат программистов не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от трех лет, — поделилась Голованова.

Также специалист рассказала, что на заработную плату сотрудников IT-сферы влияет валютный курс.

— Сотрудники зарубежных и отечественных IT-компаний, привязавших систему вознаграждения к курсам доллара и евро, оказались в проигрышном положении из-за падения курса американской и европейской валют. Их доход в рублевом эквиваленте значительно снизился, что повлияло и на зарплаты работников, — пояснила собеседница «ВМ».

Голованова отметила, что за год соотношение средних заработных плат IT-специалистов в городах-миллионниках стало меньше на 62 процента по отношению к февралю. А зарплатные предложения для junior-специалистов в Москве снизились на 4–7 процентов.

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