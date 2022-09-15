Захарова раскритиковала решение не звать Россию на похороны Елизаветы II

Фото: МИД РФ

Решение властей Великобритании не приглашать Россию на похороны королевы Елизаветы II является глубоко безнравственным. Об этом в четверг, 15 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную, — отметила она.

Дипломат уточнила, что подобное можно также счесть за оскорбление памяти покойной королевы, служившей во времена Второй мировой войны в территориальной обороне Великобритании.

Сейчас же Лондон занимает сторону тех, с кем тогда сражались британские войска, но Москва чтит память всех ветеранов, передает слова Захаровой сайт МИД.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявления о том, что Россия не была приглашена на похороны монархини. Он заметил, что глава государства Владимир Путин и не собирался их посещать.

Однако Путин одним из первым среди мировых лидеров выразил соболезнования Карлу III. Покойная королева, заявил российский президент, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.