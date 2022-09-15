Женщин в Венгрии обязали слушать сердцебиение плода перед абортом

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В Венгрии 15 сентября вступило в силу постановление, согласно которому женщина, придя на аборт, должна предоставить справку от акушера-гинеколога о том, что ей сообщили жизненные показатели плода и она послушала его сердцебиение. Соответствующий указ главы МВД республики опубликовали в официальном вестнике.

Изменена форма заявления, которое женщина подает, желая прервать беременность. В него включили пункт «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде». Таким образом, гинеколог, который подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная женщина послушала сердцебиение плода.

Накануне Национальная врачебная палата выпустила заявление, что данное правило «не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты».

Новое правило неоднозначно было принято в стране. Так, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против этого постановления.

Беременность в Венгрии разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях до 24-й), если она наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная женщина находится в тяжелой материальной ситуации, передает РИА Новости.

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