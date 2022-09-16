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19 сентября в церковном календаре отмечается Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В этот день нельзя мыть голову, считается, что вместе с грязью можно смыть весь ум.

Как и в любой церковный праздник, в эту дату следует избегать конфликтов и ссор. Постарайтесь найти выход из ситуации без повышения тона или нецензурных выражений. Нарушение этого запрета может привести к беде.

После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, лучше отдать их тем, кто в этом нуждается. Люди 19 сентября традиционно весь день помогали другим, а если нарушить традицию, можно разгневать Господа. Не следует также работать как в поле и огороде, так и в доме.

Приметы погоды:

Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.

С этого дня морозом землю прихватывают михайловские утренники.

Если листья осины опускаются на землю «лицом» вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху — теплой, а если по-разному, то зима будет умеренной.

Появившийся 19 сентября на деревьях иней — к снежной зиме.

Листья с березы еще не осыпались — зимние месяцы будут холодными.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему запрещено мыть голову в Михайлов день, 19 сентября

Именины отмечают: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.