Народный календарь. Почему запрещено мыть голову в Михайлов день, 19 сентября

19 сентября в церковном календаре отмечается Воспоминание чуда Архистратига Михаила. В этот день нельзя мыть голову, считается, что вместе с грязью можно смыть весь ум.
Как и в любой церковный праздник, в эту дату следует избегать конфликтов и ссор. Постарайтесь найти выход из ситуации без повышения тона или нецензурных выражений. Нарушение этого запрета может привести к беде.
После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, лучше отдать их тем, кто в этом нуждается. Люди 19 сентября традиционно весь день помогали другим, а если нарушить традицию, можно разгневать Господа. Не следует также работать как в поле и огороде, так и в доме.
Приметы погоды:
Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.
С этого дня морозом землю прихватывают михайловские утренники.
Если листья осины опускаются на землю «лицом» вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху — теплой, а если по-разному, то зима будет умеренной.
Появившийся 19 сентября на деревьях иней — к снежной зиме.
Листья с березы еще не осыпались — зимние месяцы будут холодными.
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Именины отмечают: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.