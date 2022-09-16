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Руководство ФК «Локомотив» запретило футболисту играть с именем Педриньо на майке

Юлия Курганова
Спорт
Руководство ФК «Локомотив» запретило футболисту играть с именем Педриньо на майке
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Бразильский нападающий столичного футбольного клуба «Локомотив» Педро Габриэл рассказал, что руководство команды запретило ему выступать с именем Педриньо на майке. Под этим именем он выступал на родине.

— Мне хотелось, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. В результате написали Педро Габриэл, — сообщил он.

По словам 22-летнего форварда, в руководстве клуба ему пояснили, что «это типа гей, поэтому решили такое не использовать».

Спортсмен перешел в «Локомотив» из бразильского клуба «Америка» 9 сентября. Соглашение с ним рассчитано на четыре года, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Турнир на кубок СНГ и ШОС среди юношеских футбольных команд пройдет в Санкт-Петербурге. Соревнование будет проходить с 25 сентября по 1 октября.

9 сентября бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения в прессе о том, что РФС может рассмотреть возможность продажи пива на товарищеском матче российской сборной в ноябре, если игра будет проходить в Москве. Он заявил, что на стадионы нужно вернуть и водку.

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