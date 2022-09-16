Будто в шапке-невидимке: психолог пояснила, каких женщин не замечают мужчины

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Вроде женщина и симпатичная, и умная, и следит за собой, но мужчины ее совсем не замечают — в личной жизни у нее тишина. Психолог Инна Воронова назвала одну из частых причин такого мужского равнодушия.

По ее словам, к ней обращаются женщины, которые сообщают, что на них будто шапка-невидимка — мужчины их игнорируют. Даже если и получается начать отношения, то они очень быстро заканчиваются. И вроде бы объективных причин для этого нет.

— Например, в компании к остальным девушкам мужчины проявляют интерес, и только к ней одной — нет. При этом внешность и внутренние душевные качества, материальное положение, профессия у «невидимки» часто ярче и привлекательней, чем у многих других. Некоторые в таких случаях говорят про самооценку. И они в чем-то правы. Раз за разом оставаясь обесцененной и незамеченной, такая женщина все больше убеждается в том, что с ней что-то не так. Со временем ее начинают посещать и все чаще тревожить печальные мысли: что-то не так с моей внешностью, с материальным положением, с манерой одеваться и так далее. От этих мыслей трудно избавиться, они сильно отравляют жизнь, — объяснила специалист.

После анализа подобных ситуаций психолог пришла к выводу, что за всеми этими неудачами стоит страх. Воронова назвала возможные страхи, которые могут стать причиной «невидимости» женщины:

страх обидеть;

страх ошибиться;

страх оказаться неудачницей;

страх наказания;

страх обесценивания;

страх близких отношений;

страх растворения или поглощения;

страх потерять;

страх быть нелюбимой или брошенной.

Психолог отметила, что у всех этих страхов есть свои истоки и причины. Не всегда они появляются вместе с негативным жизненным опытом — какие-то из них женщина получает еще в детстве иногда от самых близких и любящих людей. При этом они имеют свойство транслироваться и считываться окружающими на бессознательном уровне.

Для преодоления страхов, которые мешают построить личную жизнь, от женщины потребуется достаточное упорство и, главное, большое желание проработать их со специалистом, заключила Воронова, передает портал «Доктор Питер».

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