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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 16 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 16 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В пятницу, 16 сентября, в столичном регионе будет пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

15 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что туман, гроза и дожди ожидаются в Москве 16 сентября, столбики термометров в этот день покажут до плюс 20 градусов. Он уточнил, что в ночь на пятницу, 16 сентября, Центральную часть России накроет промежуточный гребень антициклона, из-за чего в Москве до утра не будет осадков. После этого город накроет туман, а температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что к выходным в столичный регион придет южный циклон.

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