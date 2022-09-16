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Представители Киргизии и Таджикистана обсудят ситуацию на границе

Лейла Алиева
В мире
Представители Киргизии и Таджикистана обсудят ситуацию на границе
Фото: Telegram/Mash

Главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана планируют встречу для обсуждения ситуации на границе. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

— На КПП «Кызыл-Бель — автодорожный» запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, — цитирует сообщение ТАСС.

В этот же день в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Уточняется, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона стала обстреливать пограничные наряды ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин объяснил «Вечерней Москве», может ли перестрелка на таджикско-киргизской границе стать предвестником масштабного конфликта. По его словам, подобные стычки в определенные периоды доходят до достаточно крупных столкновений.

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