В Киргизии сообщили о продолжении боев на границе с Таджикистаном

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На киргизско-таджикской границе продолжаются интенсивные бои. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Сообщается, что таджикская сторона стягивает боевую технику в район конфликта, применяя весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана.

По словам киргизского ведомства, бои ведутся по всему периметру границы. Также действия Таджикистана там охарактеризовали как военную агрессию, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. По итогам переговоров стороны согласились прекратить огонь, а также отвести дополнительные силы в места постоянной дислокации.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Заявлялось, что инцидент случился в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке госграницы.