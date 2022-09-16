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Специалисты «оживили» историю главного украшения храма Святого Саввы в Белграде

Ирина Игнатенко
Технологии
Специалисты «оживили» историю главного украшения храма Святого Саввы в Белграде
Фото: Unsplash

Креативная лаборатория «Гигарама» представила мультимедийный онлайн-проект «Душа Сербии». Гигапиксельная панорама высочайшего разрешения в мельчайших подробностях представляет главное украшение храма Святого Саввы — его мозаику. Эта золотая мозаика создана из 50 миллионов фрагментов командой русских и сербских художников на основе средневековых балканских и византийских традиций.

Проект адаптирован ко всем цифровым устройствам для легкого и быстрого просмотра. Его главная цель — не просто показать масштабную мозаику в деталях, но и раскрыть замысел создателей и художников, который они вкладывали в повествование. При просмотре зрители за короткий период смогут погрузиться в историю и понять все смысловые и сюжетные линии мозаики.

Для пользователей доступен обзор на 360 градусов с возможностью стократного увеличения любого участка мозаики. Для удобства в проект интегрирован аудиогид на русском, сербском и английском языках, передает Life.ru.

Шествие «Бессмертного полка» в столице, которое состоялось 9 мая, удалось запечатлеть на десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Сделать это удалось при помощи проекта «Армия памяти», представленного лабораторией «Гигарама».

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