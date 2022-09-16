Стилисты рассказали, в какой цвет покрасить волосы для более молодого образа

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Цвет волос может кардинально преобразить внешность, причем как в хорошую, так и в плохую сторону. Чтобы не попасть впросак, стилисты советуют ориентироваться в первую очередь на свой цветотип. Но существуют практически беспроигрышные варианты, которые способны сделать визуально моложе любую женщину.

Так, эксперты советуют выбирать золотистые оттенки, медовые и карамельные тона.

Многие стараются скрыть появляющуюся с возрастом седину и лучше всего с этой задачей справляются цвета с пепельным оттенком, которые равномерно распределят серебристые блики по всем волосам. Также сбросить возраст можно при помощи техники мелирования. Чаще всего парикмахеры высветляют пряди у лица. Кроме того, популярна техника балаяж, передает издание «Профиль».

С наступлением осени многих женщин волнует вопрос ухода за кожей головы и волосами. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-трихологом, как меняется уход за кожей головы в осенний период и какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить красоту и здоровье волос.