Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоимость визы в Швейцарию для граждан РФ выросла до 80 евро

Елена Самойлова
В мире
Стоимость визы в Швейцарию для граждан РФ выросла до 80 евро
Фото: shutterstock

Для граждан Российской Федерации подняли стоимость и срок оформления визы в Швейцарию. Об этом сообщили в пятницу, 16 сентября, в секретариате по миграции.

Как уточняется, стоимость визы теперь составляет 80 евро вместо 35, а срок оформления увеличен с пяти до 15 дней, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии принял решение полностью приостановить упрощенный порядок выдачи виз для россиян.

В этот же день глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что въезд в страну по шенгенским визам будет закрыт для граждан России с 19 сентября.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны. При этом для России этот запрет означает уже не так много.

13 сентября некоторым российским гражданам отказали в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.

Швейцария шенген Россия Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте