Стоимость визы в Швейцарию для граждан РФ выросла до 80 евро

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Для граждан Российской Федерации подняли стоимость и срок оформления визы в Швейцарию. Об этом сообщили в пятницу, 16 сентября, в секретариате по миграции.

Как уточняется, стоимость визы теперь составляет 80 евро вместо 35, а срок оформления увеличен с пяти до 15 дней, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Федеральный совет Швейцарии принял решение полностью приостановить упрощенный порядок выдачи виз для россиян.

В этот же день глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что въезд в страну по шенгенским визам будет закрыт для граждан России с 19 сентября.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны. При этом для России этот запрет означает уже не так много.

13 сентября некоторым российским гражданам отказали в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины.