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Приметы и советы

МОЭК заявила о готовности подать тепло в жилой сектор Москвы

Евгений Белоусов
Город
МОЭК заявила о готовности подать тепло в жилой сектор Москвы
Фото: shutterstock

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) уже готова к подаче отопления в жилой сектор столицы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе МОЭК.

— В частности, для начала подачи тепла требуется изменить положение порядка 300 тысяч различных задвижек на тепловых сетях разного диаметра (от 100 до 1400 миллиметров), запустить насосное оборудование, протестировать и настроить работу автоматики более чем на 10 тысячах тепловых пунктов, находящихся в эксплуатации МОЭК, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего подача тепла будет обеспечена для 74 тысяч зданий, из них 34 тысячи — жилые дома. Технические мероприятия, связанные с подключением всех потребителей Москвы к теплу, занимают до пяти дней, говорится на сайте компании.

15 сентября сообщалось, что в Москве всего было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых многоквартирных домов. Заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их позволило проведение гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более тысячи зданий в Москве уже подключили к системам отопления по заявкам социальных учреждений.

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