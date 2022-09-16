Bloomberg: Эрдоган попытается уговорить Путина предоставить Турции скидку на газ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает получить скидку на российский газ после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный турецкий источник.

По данным агентства, турецкий лидер рассчитывает получить 25-процентную скидку на газ. Кроме того, он намерен добиться соглашения, по которому Турция сможет оплачивать часть поставок в лирах, передает РИА Новости.

Во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде президенты договорились о том, что четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Также российский лидер поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку.

По итогам достигнутых договоренностей Россия сможет обеспечить поставки зерна через Турцию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки — на эти регионы приходится большая часть экспорта.