Московский зоопарк решил оставить кличку Диксон белому медведю из Красноярского края

Фото: Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке решили не проводить голосование по выбору клички белого медведя из Красноярского края, теперь зверя официально зовут Диксон. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Теперь его официально можно называть Диксон. Мы решили не проводить голосований и оставить мишке имя, которым его прозвали все неравнодушные люди. Оно ведь так ему подходит, — написала она в своем Telegram-канале.

Акулова добавила, что специалисты разработали животному схему лечения и план реабилитации. По ее словам, вольер для медведя будет перестроен таким образом, чтобы он мог выполнять все предписанные упражнения.

Недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

Накануне Акулова сообщила, что врачи обнаружили множественные ранения картечью или дробью, проведя исследования результатов томографии медведя. Кроме того, в процессе обследования у животного выявили обширный миозит.