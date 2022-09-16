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Трамваи трех маршрутов задерживаются на севере Москвы из-за застрявшей на путях машины

Юлия Курганова
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на севере Москвы из-за застрявшей на путях машины
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Продольный проезд Карта всех событий

В Продольном проезде, в районе остановки «ВДНХ (северная)», из-за машины, которая застряла на путях, задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 16 сентября.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение трамваев в Продольном проезде восстановлено.

16 сентября на пересечении улиц Гиляровского и Дурова, в районе остановки «Улица Щепкина», трамваи № 7 и 50 задерживаются по техническим причинам.

Столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменит график работы с субботы, 17 сентября. Он будет работать ежедневно: по будням и выходным.

Также с 17 сентября будет восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

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