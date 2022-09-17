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Водитель внедорожника насмерть сбил пожилую пару под Казанью

Юлия Курганова
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил пожилую пару под Казанью
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Татарстана

Водитель внедорожника насмерть сбил пожилых супругов в Татарстане. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Авария случилась на 833-м километре трассы М-7 «Волга». УАЗ сбил 65-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, которые переходили дорогу. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП с участием трех машин произошло на юго-западе Москвы. Как отмечается, авария случилась на улице Миклухо-Маклая, 42. Две машины столкнулись и задели припаркованный автомобиль.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.

Еще одна авария в этот день произошла на внешней стороне 37-го километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись два автомобиля, из-за чего движение в сторону съезда на улицу Поляны было затруднено. Вскоре движение восстановили.

Татарстан Смерть ДТП супруги Казань
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