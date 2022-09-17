Пять человек погибли в результате атаки Израиля по Сирии

Фото: Минобороны РФ

В результате атаки Израиля по окрестностям аэропорта Дамаска погибли пять человек. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщило агентство SANA.

— Примерно в 00:45 Израиль нанес ракетный удар, атаковав международный аэропорт Дамаска и несколько объектов к югу от города. В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ПВО сбили большую часть ракет.

ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории Сирии.

6 сентября сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии вышла из строя в результате ракетных ударов армии Израиля. Системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет.

22 июля сообщалось, что трое сирийских военных погибли и семь получили ранения при авиаударе со стороны Израиля. По данным Минобороны САР, израильская сторона продолжает вести огонь по территории арабской республики, в том числе и по гражданским объектам.

4 июля МИД России осудил регулярные удары Израиля по территории Сирии и потребовал их прекращения. Боевая авиация Израиля 2 июля выпустила несколько снарядов по объектам в провинции Тартус.