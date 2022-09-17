Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист рассказал о риске потери сдаваемой в аренду квартиры

Юлия Курганова
Общество
Юрист рассказал о риске потери сдаваемой в аренду квартиры
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мошенники могут продать арендуемое жилье без ведома владельца. Об этом сообщил юрист Павел Уткин.

По его словам, защитить от потери недвижимости может специальный пункт в договоре аренды, согласно которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».

— При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ, — посоветовал специалист.

Также Уткин рассказал, что хозяин жилья вправе наложить на нее обременение: нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме. Такой способ полностью блокирует продажу недвижимости.

Еще юрист порекомендовал сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, нужно указывать, кто имеет право проживать в квартире и прописывать в договоре их паспортные данные, так как иногда бывают случаи, когда вместо присутствовавших на подписании граждан там живут другие, в том числе несовершеннолетние, а это усложняет процесс выселения.

Специалист посоветовал зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость, потому что 4 процента от арендного дохода — «это ничто по сравнению со спокойствием и уверенностью, что с квартирой ничего не случится».

Средняя цена за аренду комнаты в Москве по состоянию на сентябрь 2022 года составила 17,3 тысячи рублей в месяц. Эта стоимость на восемь процентов меньше показателей предыдущего года. Ставки на аренду также значительно снизились в Симферополе, Кургане и Белгороде.

Жилье Аренда риск Юристы Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте