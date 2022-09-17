Острые грани характера: как помириться с мужчинами разных знаков зодиака

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Острые грани характера есть у всех, а столкновений потребностей и интересов не всегда удается избежать. Поэтому важно научиться принимать ссоры как неизбежность и узнать правильные способы примириться со своим избранником. О том, как наладить отношения с мужчинами разных знаков зодиака, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

Предложите адреналиновый квест. Мужчины этого знака необидчивы и незлопамятны, так что если произошла ссора — повод был серьезным. Вернуть совместную жизнь в партнерское русло поможет совместное спортивное приключение. Прыжки с парашютом или на резиновом канате, гонки на снегоходах, в конце концов — езда на санках с вулкана. Новизна происходящего приправит отношения остринкой, и искра снова запылает.

Телец

Преподнесите гастрономический изыск. Ключевая особенность мужчин-Тельцов — редкостное упрямство. Так что на примирение после ссоры они соглашаются долго. Идя на мировую, запаситесь терпением и хорошими поваренными книгами. Потому что Тельцы любят и ценят вкусные блюда, а если удивить их парой-тройкой подобных шедевров — ваши старания неизбежно достигнут результата.

Близнецы

Ожидайте удачного момента. Мужчины-Близнецы в отношениях предельно своенравны. Общение с ними всегда зависит от их настроения, которое после ссоры явно будет не из простых. Так что предоставьте инициативу вашему партнеру и терпеливо дождитесь, пока он сам не сделает попытку поговорить — это наиболее успешная дипломатическая тактика.

Рак

Демонстрируйте свою заинтересованность. Рожденные под этим знаком мужчины отношениями считают только постоянное внимание к себе. Поэтому настоящий контакт в паре выстраивают медленно, а ссоры действуют на них разрушительно. Так что начинать придется почти сначала. Окуните своего избранника в постоянную заботу о нем — и ссора забудется, как неинтересный сон.

Лев

Разделите его увлечения. Льву важен сам Лев, так что ссора для него — это ваш полный игнор. Но очень ненадолго, ведь они большие собственники. Как только ваш мужчина снова начал вас замечать — поучаствуйте во всех его увлечениях, пристрастиях и задумках. Это достаточно быстро растопит сердце даже самого сурового Льва.

Дева

Покажите свое намерение исправиться. Мужчины-Девы — чемпионы зодиака по перфекционизму. Они избегают конфликтов столько, сколько могут, но если до ссоры все-таки дошло, то, с их точки зрения, это ваша и только ваша вина. А значит — вам случившееся и исправлять. Но помириться с ними на самом деле нетрудно: сделайте что-то для вашего общего блага и делом подтвердите свое желание сохранить и упрочить вашу связь — и сердце вашего мужчины снова в ваших руках.

Весы

Дождитесь восстановления равновесия. Мужчины этого знака стараются быть дружелюбными, но до ссоры можно довести и их, что обычно вызывает взрыв эмоций. Самый разумный вариант примириться — это предоставить мужчине-Весам время для буйства и ждать, пока он сам не угомонится. А потом спокойно и рационально можно предлагать компромиссный вариант.

Скорпион

Сыграйте в разрыв отношений. Скорпионы конфликтов не сторонятся: они получают от них удовольствие и со вкусом проходятся по всем вашим болевым точкам. Переломить ход боя можно, со всей очевидностью продемонстрировав свое несгибаемое намерение разорвать ваши отношения — вплоть до сбора вещей, ухода и игнорирования любых попыток общения. Мужчины этого знака втайне все-таки боятся потерять свою половинку и начинают снова завоевывать, чтобы вернуть обратно.

Стрелец

Продемонстрируйте олимпийское спокойствие. Мужчины-Стрельцы любят провоцировать ссоры и наслаждаются болезненной реакцией на подколки. Идеальный способ этому противостоять — это показать, что их психологические этюды вызывают у вас только скуку. Если с непробиваемым спокойствием указать ему на его неправоту, примирительный диалог пройдет на редкость удачно.

Козерог

Потратьте время на детальные объяснения. Примирение с мужчиной-Козерогом — это целая стратегия. Сначала придется пробиваться через его барьер игнора — тут надо просто быть терпеливой. Потом следует тщательно, со всеми нюансами сюжета рассказать ему, почему вы поступили именно так, и логически обосновать, что все сказанное и сделанное было для вашего совместного блага — можно даже в письменном виде. И наконец, нужно пообещать больше не повторять такой авантюры — это растапливает душу даже самого упрямого Козерожки.

Водолей

Изобразите полную зависимость. Ссора для мужчины-Водолея равносильна предательству, и обычные способы примирения здесь абсолютно бесполезны. Но их слабость — это ощущение тотальной ответственности за тех, кого они приручили. Поэтому нужно со всей убедительностью сыграть свою полную неспособность жить без него хоть секунду.

Рыбы

Извинения — это ваше все. Если на кого-то извинения и производят впечатление, то это на мужчин-Рыб. Так что извиняйтесь без остановки, везде и всеми возможными способами — и все снова вернется к миру и равновесию.

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