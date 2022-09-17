В Гидрометцентре РФ рассказали, какие регионы ожидает летняя погода

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С 17 по 19 сентября жара до 35-38 градусов ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также летняя погода порадует жителей некоторых регионов Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется плюс 27-35 градусов, в Краснодарском крае — даже до 38 градусов, — рассказал он.

По словам синоптика, аналогичная ситуация будет в Северо-Кавказском федеральном округе. В республиках ожидается до плюс 27-35 градусов, в Ставрополье — 38 градусов тепла. Тепло будет с 18 по 21 сентября и в Приволжском федеральном округе.

Специалист сообщил, что температурный фон в регионах Поволжья будет на 7-11 градусов выше нормы. В Пермском крае ожидается до плюс 24 градусов, в Оренбургской области — 27-30 градусов. Жителей Татарстана, Удмуртии, Саратовской, Самарской областей ожидает 24-28 градусов тепла.

Кроме того, в ближайшие три дня аномально теплую погоду прогнозируют в некоторых регионах Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики ожидают плюс 23-24 градуса, в Ямало-Ненецком округе — 15-17 градусов, а в Оренбургской и Челябинской областях — 25-29 градусов тепла.

Очень теплая погода будет на юге Сибирского федерального округа — это Омская, Томская и Новосибирская области. Там прогнозируется от плюс 20 до 27 градусов, отметил Вильфанд, передает ТАСС.

МЧС России по Москве предупредило горожан о сильном дожде вечером 16 сентября. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз, когда в городе прекратятся дожди. Так, эксперт напоминает, что в субботу, 17 сентября, в столице будет теплая погода. Однако с полудня 18 сентября стоит ожидать неких погодных изменений.