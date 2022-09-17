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Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду 17 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду 17 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 17 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–17 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–7 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

МЧС России по Москве предупредило горожан о сильном дожде вечером 16 сентября. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз, когда в городе прекратятся дожди. Так, эксперт напоминает, что в субботу, 17 сентября, в столице будет теплая погода. Однако с полудня 18 сентября стоит ожидать неких погодных изменений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» оценил опасность циклона «Квини» для москвичей.

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