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Режим ЧС ввели в Баткенской области Киргизии

Лейла Алиева
В мире
Режим ЧС ввели в Баткенской области Киргизии
Фото: Telegram/Mash

В Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает МЧС Киргизии.

— На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Накануне президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами. Также лидеры двух стран приняли решение о совместной работе председателей госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана.

Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном. По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности. При этом устав ОДКБ предполагает защиту от внешней агрессии, но он совершенно не рассматривает вопрос конфликтов между двумя участниками организации.

Граница Киргизия Режим ЧС
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