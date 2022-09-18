ВГА Запорожья приняла решение о выдворении «неблагонадежных» граждан на Украину

Фото: president.gov.ua

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области приняла решение о принудительной отправке на подконтрольную киевскому режиму территорию «неблагонадежных» граждан, ведущих подрывную деятельность на территории региона. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства в воскресенье, 18 сентября.

— В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА, — заявил представитель ведомства.

По данным РИА Новости, российские силовики доставили четверых мужчин до блокпоста, зачитали обвинения и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.

Отмечается, что выдворенные лица обвиняются в организации несанкционированных митингов, в финансовой поддержке СМИ, занимающихся пропагандой терроризма и диверсионной деятельности, а также в дестабилизации общественной безопасности.

14 сентября ВСУ попытались провести разведку боем в Запорожской области Украины. По словам члена главного совета ВГА региона, она была отбита: часть мобильных групп была уничтожена, часть — рассеяна и отброшена на исходные позиции.