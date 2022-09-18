Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ВГА Запорожья приняла решение о выдворении «неблагонадежных» граждан на Украину

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВГА Запорожья приняла решение о выдворении «неблагонадежных» граждан на Украину
Фото: president.gov.ua

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области приняла решение о принудительной отправке на подконтрольную киевскому режиму территорию «неблагонадежных» граждан, ведущих подрывную деятельность на территории региона. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства в воскресенье, 18 сентября.

— В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА, — заявил представитель ведомства.

По данным РИА Новости, российские силовики доставили четверых мужчин до блокпоста, зачитали обвинения и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.

Отмечается, что выдворенные лица обвиняются в организации несанкционированных митингов, в финансовой поддержке СМИ, занимающихся пропагандой терроризма и диверсионной деятельности, а также в дестабилизации общественной безопасности.

14 сентября ВСУ попытались провести разведку боем в Запорожской области Украины. По словам члена главного совета ВГА региона, она была отбита: часть мобильных групп была уничтожена, часть — рассеяна и отброшена на исходные позиции.

Украина депортация из страны Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте