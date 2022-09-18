Москвичам предложили выбрать имена для капибар «Москвариума»

Фото: пресс-служба зоопарка

Конкурс по выбору имен для капибар, привезенных в «Москвариум» из Ленинградского зоопарка, продлится до 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

Отмечается, что конкурс начался 17 сентября. Он проводится на официальной странице «Москвариума» в социальной сети «ВКонтакте».

— Предложить варианты и рассказать, почему именно такое имя подходит больше всего, можно будет в комментариях к конкурсной публикации до 18:00 21 сентября. Затем команда «Москвариума» выберет пять вариантов имен, которые пройдут в финальный этап. Среди них и определят победителя. Каждый из финалистов станет обладателем двух билетов на экспозицию «Аквариум», — говорится в сообщении.

Самцу обыкновенной капибары уже исполнилось 1,5 года, самке — 1 год. В «Москвариуме» для них подготовили вольер, в котором воссоздана их естественная среда обитания. Рацион капибар состоит из растительной пищи, посетители экспозиции «Аквариум» могут понаблюдать за кормежкой, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты Мосприроды обнаружили в Москве перелетных серых цапель. Их заметили в заказниках «Зеленоградский» и «Долгие пруды», Битцевском лесу и Серебряном Бору.

Серая цапля является редкой птицей, занесенной в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это значит, что специалисты считали данный вид исчезнувшим из города.