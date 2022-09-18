Финансовый аналитик Заманова назвала главную опасность микрозаймов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские граждане стали чаще запрашивать рекордные суммы микрозаймов. Так, средняя запрашиваемая сумма в августе достигла в РФ уровня 24,8 тысячи рублей. В то время как сами микрофинансовые компании готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, сказано в исследовании экосистемы Unicom. «Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли брать денежные средства в таких компаниях и чем опасны микрозаймы.

По словам финансового аналитика Натальи Замановой, ежедневно многие люди сталкиваются с финансовыми проблемами, и тут им на помощь приходят быстрые деньги — так называемые микрозаймы. Взять микрокредит — процесс довольно простой, отметила Заманова. Для этого нужно:

быть гражданином РФ;

возраст должен составлять от 18 до 70 лет.

— Далее пара манипуляций с оформлением — и вам выдают деньги. И, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что микрозаймы содержат бешеные проценты, люди все равно идут и берут там кредиты. Сейчас объясню почему. Во-первых, нет другого выхода, ведь иногда и зарплаты задерживают. Во-вторых, если нужны срочно деньги, а в банке для оформления кредита нужны сотни бумаг и часы ожидания, прекрасной альтернативой кажется именно микрокредит, — пояснила Заманова.

Для тех, у кого подпорчена кредитная история, оформить микрокредит тоже кажется выходом из ситуации, если больше неоткуда взять денег, добавила специалист.

По словам собеседницы «ВМ», главной опасностью этих финансовых учреждений являются неравные условия для заемщика и самой организации:

— У микрозаймов очень высокая процентная ставка. В течение непродолжительного времени ваш долг увеличивается так стремительно, что приводит к финансовому краху.

Эксперт пояснила, что переплата по процентам за пару дней не будет ощутимой, но за месяц сумма долга удвоится. Именно по этой причине и с финансовой точки зрения пользоваться услугами микрофинансовых учреждений не рекомендуется.

Если же микрозаем является единственным для вас способом получить деньги, то перед самой процедурой оформления нужно тщательно изучить данные микрофинансового учреждения и подсчитать все риски:

— Проверьте обязательно, состоит ли компания в госреестре микрофинансовых организаций. Это необходимо для понимания того, не является ли фирма нелегальным кредитором.

Эти данные представлены на сайте Центрального банка РФ, добавила эксперт. Перед тем как поставить свою подпись в договоре микрозайма, следует его тщательно изучить:

— Ознакомьтесь с документом и просмотрите условия выдачи денег, а также алгоритм погашения займа. Договор должен содержать специальный код со всей необходимой информацией о микроорганизации и данные о полной стоимости кредита.

Если же у вас возникла проблема со своевременной выплатой по займу, не нужно ждать, когда организация начнет начислять пени за просрочку. Следует сразу уведомить кредитора и попросить рассрочку, заключила эксперт.