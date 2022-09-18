Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в воскресенье, 18 сентября.

Так, сегодня вечером в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра со скоростью до 25 метров в секунду.

— В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Telegram-канале комплекса подчеркнули, что под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли и строящиеся здания.

Кроме того, к устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП «Мосводосток». Жителей столицы призвали воздержаться от пребывания на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ночь на понедельник, 19 сентября, в столице выпадет до 25 миллиметров осадков. Причиной ухудшения погоды синоптики назвали балканский циклон «Рейли», который повлияет и на атмосферное давление. Так, в первой половине понедельника показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что не соответствует норме почти на 20 миллиметров.