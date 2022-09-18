Киргизия объявила 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном

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Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе государства в воскресенье, 18 сентября.

— Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлено днем национального траура в Кыргызской Республике, — говорится в сообщении.

Так, в день траура на территории всей Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений республики за рубежом будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании получат рекомендацию отменить развлекательные мероприятия и передачи, передает РИА Новости.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Инцидент случился в населенном пункте Булак-Баши в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке госграницы.

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами. Также лидеры двух стран приняли решение о совместной работе председателей госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана.

Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном. По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности. При этом устав ОДКБ предполагает защиту от внешней агрессии, но он совершенно не рассматривает вопрос конфликтов между двумя участниками организации.