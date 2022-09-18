Ограничения движения из-за проведения «Московского марафона» сняты

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В центре столицы сняли ограничения движения на ряде дорог после проведения «Московского марафона». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 сентября.

— Все перекрытия сняты, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в воскресенье, 18 сентября, будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением «Московского марафона». Так, с 07:00 будет перекрыто движение на улицах Лужники, Мантулинской, Тестовской, а также на Саввинской, Краснопресненской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных.

Накануне стало известно, что в двух районах столицы — Таганском и Ясеневе — будет временно изменена схема движения транспорта. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршрут с учетом изменений.

Также стало известно, что движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет ограничено в ночное время с 18 сентября по 2 октября. На данный период максимальная скорость на участке будет составлять 40 километров в час.