Стало известно о планах Сергеева снять кандидатуру с выборов президента РАН

Фото: roscongress / Арсений Кац

Нынешний президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может снять свою кандидатуру с предстоящих выборов главы организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в воскресенье, 18 сентября.

— Есть информация о том, что Александр Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. О причинах своего решения он, вероятно, официально объявит в понедельник на общем собрании до начала обсуждения кандидатур на пост президента Академии наук, — сказал собеседник издания.

Уточняется, что новый президент РАН будет избран 20 сентября. Днем ранее кандидаты на должность обязаны выступить на общем собрании академии. Для победы на выборах им необходимо набрать не менее 50 процентов голосов, передает РИА Новости.

2 сентября сообщалось, что правительство России утвердило трех кандидатов на должность президента РАН. Среди них — действующий президент РАН Александр Сергеев, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, а также гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников.