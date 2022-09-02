Кабмин утвердил трех кандидатов на должность президента РАН

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство России утвердило трех кандидатов на должность президента Российской академии наук (РАН). Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 2 сентября, на официальном портале правовой информации.

— В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» согласовать кандидатов, выдвинутых на должность президента Российской академии наук, — говорится в документе.

Среди утвержденных кандидатов — действующий президент РАН Александр Сергеев, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, а также гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Президент академии будет избран 20 сентября на общем собрании.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов, которые будут заниматься высокотехнологичными отраслями. Развитие в области высокоскоростного транспорта будет подведомственно Андрею Белоусову.

В свою очередь Виктория Абрамченко будет контролировать системы мониторинга состояния окружающей среды. Также она будет контролировать разработки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.