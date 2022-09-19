Посол России в ФРГ назвал главную потерю этой страны из-за поставок оружия Украине

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Поставляя оружие на Украину, ФРГ, по сути, отказывается от особых взаимоотношений с Россией, которые позволяли стране быть посредником в диалоге Москвы с западными странами. Об этом журналистам в понедельник, 19 сентября, рассказал российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Он напомнил, что даже в самые непростые времена у Москвы и Берлина были особые отношения, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями. По словам Нечаева, именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, а также позволяло ФРГ выступать в качестве посредника, который лучше всех знал и понимал Москву и ее интересы.

На протяжении десятилетий Берлин воздерживался от отправки оружия, и тем более тяжелой техники, в зоны, где происходили вооруженные конфликты. Такая практика, по словам дипломата, изменилась лишь сейчас и только в отношении России.

Посол предупредил, что подобный поворот негативно скажется на двусторонних связях Москвы и Берлина. В особенности если речь зайдет о поставках боевых танков и бронемашин, что сейчас обсуждается довольно активно, пишет РИА Новости.

Накануне лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что присоединение Парижа к санкциям в отношении России стало крупным просчетом руководства страны и привело к энергетическому кризису.