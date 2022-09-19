Москвичам рассказали, как специалисты столичного зоосада спасают диких животных

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Ветеринары Московского зоопарка помогают большому количеству животных, попавших в беду. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 19 сентября.

Так, например, на полярном острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября обнаружили раненого белого медведя. Его привезли для лечения в Москву. В ходе обследований у животного выявили множество огнестрельных ранений. Кроме того, недавно выяснилось, что у животного перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм медведь, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить состояние его здоровья — для животного разрабатывается программа реабилитации.

Другая история произошла в Красноярском крае. У медведя в пасти застряла банка сгущенного молока. Он сам вышел к местным жителям в поисках помощи. Люди не смогли вытащить банку из его пасти, поскольку она зацепилась за язык. Столичные ветеринары получили разрешение на временное обезвреживание медведя и вылетели в Сибирь. В группу спасения медведя вошел ветеринарный врач из Московского зоопарка. Вместе с ним в Красноярский край отправили необходимое оборудование и препараты. Банку удалось вытащить.

Кроме того, в декабре прошлого года местный рыбак обнаружил травмированную тигрицу на берегу реки Синегорки в Анучинском районе Приморского края. Он оперативно сообщил о находке в охотнадзор, который забрал животное и направил в центр «Амурский тигр». Во время осмотра выяснилось, что у тигрицы серьезно повреждена пасть, в связи с чем у нее неправильно выросли зубы. Поэтому она не смогла бы добывать пищу и откусывать мясо самостоятельно. Московский зоопарк приютил тигрицу. Животное поселилось в центре воспроизводства редких видов животных, которое расположено под Волоколамском.

По словам генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой, в зоопарке остаются только те животные, которые при возвращении в привычную среду обитания неминуемо погибнут.

— По каждому из этих животных принимается коллегиальное решение. Одни из них не смогут выжить в дикой природе из-за физических травм, другие — потеряшки, которые не способны охотиться и без помощи человека погибнут. Чтобы определить дальнейшую судьбу животного, собирается рабочая группа Росприроднадзора, — пояснила Акулова.

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, что в ветеринарном штабе столичного зоопарка работают 18 человек. Среди них врачи, лаборанты и специалисты по уходу. Ветеринары занимаются лечением, профилактикой и проводят диспансеризацию. Отмечается, что все животные-новоселы проходят в зоопарке 30-дневный карантин.