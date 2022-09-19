Собчак похвасталась собственным памятником в Томске

Фото: roscongress / Елена Разина

В университетской роще ТГУ появился памятник телеведущей Ксении Собчак и бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом Собчак рассказала в личном блоге.

— В Томске стоит моя скульптура. Наконец-то я и Пушкин — это люди, кому при жизни поставили памятники, — похвасталась журналистка.

Инсталляцию создал российский художник Андрей Любинский. Она представляет собой объекты, которые похожи на изображения человека в виде детских рисунков.

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Так, в данных скульптурах автор видит Ксению Собчак, экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также русского поэта Александра Пушкина, уточнила Собчак в своем Telegram-канале.

Недавно писательница и блогер Елена Миро раскритиковала внешний вид телеведущей Ксении Собчак, которая несколько недель путешествовала по Европе и делилась своими фото без макияжа. По ее мнению, любая женщина возраста Собчак должна ухаживать за собой и наносить хотя бы легкий макияж.

В начале августа Собчак выложила фото, где позирует на фоне каменной стены в купальнике леопардовой раскраски и в легкой накидке. Миро смутил «анималистичный» образ журналистки. Писательница отметила, что подобные образы раньше на себя примеряли и другие представители шоу-бизнеса.