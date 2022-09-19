Как получить питание на молочной кухне

Сюжет:Проще, чем кажется
Выдача бесплатного питания на молочной кухне является одной из форм поддержки семей с маленькими детьми. Кому полагается питание, что входит в его состав и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».
— беременным женщинам;
— кормящим матерям;
— детям до трех лет;
— детям до года на искусственном или смешанном вскармливании (только в Москве);
— детям из многодетных семей до семи лет (только в Москве);
— детям-инвалидам (только в Москве);
— детям до 15 лет с хроническими заболеваниями (только в Москве);
— матерям детей до шести месяцев на грудном вскармливании (только в Москве).
Перечень льготных категорий в отдельных регионах РФ может быть шире.
— молоко;
— сухие каши;
— кефир;
— творог;
— фруктовые соки;
— овощные и мясные пюре;
— специальные смеси для детей.
Продуктовый набор, его объем и порядок выдачи частично варьируется в зависимости от региона РФ, где располагается молочная кухня.
— денежной компенсацией в размере 400 рублей для беременных женщин;
— 1000 рублей для кормящих матерей с детьми в возрасте до шести месяцев;
— 1000 рублей детям от нуля до одного года на смешанном и искусственном вскармливании;
— 600 рублей детям от одного до трех лет.
— пройти осмотр у гинеколога, который наблюдает беременную женщину в женской консультации;
— пройти осмотр у участкового педиатра ребенка;
— подать заявление для оформления рецепта на питание через портал госуслуг (только в некоторых регионах РФ) или подать заявление на mos.ru (только в Москве);
— получить направление от специалистов кухни.
— заявление на имя руководства поликлиники, где располагается молочная кухня;
— паспорт с пропиской на территории региона, где планируется получение продуктового набора;
— полис ОМС беременной женщины или ребенка;
— свидетельство о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие льготный статус семьи.
— варьируется в зависимости от региона;
— с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00 (в Москве).