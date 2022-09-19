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Приметы и советы

Проще, чем кажется: кто и как может получить питание на молочной кухне

Георгий Соланович
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как получить питание на молочной кухне
Фото: Depositphotos

Выдача бесплатного питания на молочной кухне является одной из форм поддержки семей с маленькими детьми. Кому полагается питание, что входит в его состав и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».

Кому положено бесплатное питание на молочной кухне:

— беременным женщинам;

— кормящим матерям;

— детям до трех лет;

— детям до года на искусственном или смешанном вскармливании (только в Москве);

— детям из многодетных семей до семи лет (только в Москве);

— детям-инвалидам (только в Москве);

— детям до 15 лет с хроническими заболеваниями (только в Москве);

— матерям детей до шести месяцев на грудном вскармливании (только в Москве).

Перечень льготных категорий в отдельных регионах РФ может быть шире.

Что входит в стандартный продуктовый набор:

— молоко;

— сухие каши;

— кефир;

— творог;

— фруктовые соки;

— овощные и мясные пюре;

— специальные смеси для детей.

Продуктовый набор, его объем и порядок выдачи частично варьируется в зависимости от региона РФ, где располагается молочная кухня.

Чем заменили продуктовый набор в Московской области:

— денежной компенсацией в размере 400 рублей для беременных женщин;

— 1000 рублей для кормящих матерей с детьми в возрасте до шести месяцев;

— 1000 рублей детям от нуля до одного года на смешанном и искусственном вскармливании;

— 600 рублей детям от одного до трех лет.

Как получить право на продуктовый набор:

— пройти осмотр у гинеколога, который наблюдает беременную женщину в женской консультации;

— пройти осмотр у участкового педиатра ребенка;

— подать заявление для оформления рецепта на питание через портал госуслуг (только в некоторых регионах РФ) или подать заявление на mos.ru (только в Москве);

— получить направление от специалистов кухни.

Необходимые документы для получения права на продуктовый набор:

— заявление на имя руководства поликлиники, где располагается молочная кухня;

— паспорт с пропиской на территории региона, где планируется получение продуктового набора;

— полис ОМС беременной женщины или ребенка;

— свидетельство о рождении ребенка;

— документы, подтверждающие льготный статус семьи.

График работ молочных кухонь:

— варьируется в зависимости от региона;

— с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00 (в Москве).

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