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Байден рассмеялся во время похорон Елизаветы II

Евгений Белоусов
В мире
Байден рассмеялся во время похорон Елизаветы II
Фото: whitehouse

Президента США Джо Байдена застали смеющимся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

Уточняется, что не вполне уместное поведение американского лидера попало на видео. На кадрах видно, как президент со смехом что-то обсуждает с одним из посетителей церемонии прямо в Вестминстерском аббатстве.

Видео: Telegram / РИА Новости

Некоторые пользователи уже успели сравнить нетактичное поведение Байдена с поступком бывшего президента США Барака Обамы. На похоронах президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы политик тоже веселился и даже делал селфи, передает РИА Новости.

19 сентября в Лондоне началась церемония прощания с Елизаветой II. Кроме Байдена на похороны прибыли также президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

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