Комиссия Мосгордумы рекомендовала утвердить план работы на III квартал 2022 года

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Комиссия Мосгордумы по организации работы органа рекомендовала утвердить план работы городского парламента на третий квартал 2022 года.

— В соответствии со статьей 35 регламента Думы план работы Думы составляется на квартал. Проект плана работы думы формируется комиссией по организации работы Думы по предложениям профильных комиссий, — сказал зампред столичного парламента Степан Орлов.

Парламентарии, как ожидается, планируют обсудить постановления и законопроекты о развитии образования, соблюдении покоя и тишины горожан, статусе городских спасателей, а также об аварийно-спасательных службах, передает агентство городских новостей «Москва».

16 сентября депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что действующие условия льготного кредитования для столичных предприятий малого и среднего бизнеса продлили до конца 2023 года, что выступит фактором стабильности для предпринимателей.

Парламентарий добавил, что с этой целью город выделит 1,21 миллиарда рублей в 2023 году. Все варианты льготного кредитования можно найти на портале «Малый бизнес Москвы».

Головченко отметил, что в зависимости от задач, объемов заемных средств и направлений инвестирования предприниматели могут привлекать средства, начиная со ставки в размере 3 процентов. На такие кредиты могут рассчитывать субъекты МСП.