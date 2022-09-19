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Ряд столичных парков временно закрыли из-за ухудшения погоды

Евгений Белоусов

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Ряд столичных парков временно закрыли из-за ухудшения погоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Парк Горького и ряд других московских парков временно закрыли из-за ухудшения погодных условий.

— Друзья, парк временно закрыт в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом, — говорится в Telegram-канале «Парк Горького».

Уточняется, что о дальнейшем режиме работы парка будет сообщаться на его сайте. Также из-за штормового предупреждения был закрыт музей-заповедник «Царицыно».

В пресс-службе парка «Сокольники» также сообщили о временном закрытии парка из-за ухудшающейся в городе погоды. По тем же причинам временно закрылся и Измайловский парк.

До этого сообщалось, что сильные порывы ветра сохранятся в Москве до конца дня, их скорость может достигать 25 метров в секунду.

В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.

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