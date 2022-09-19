Киргизия и Таджикистан подписали протокол об установлении мира

Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчебек Ташиев подписал с коллегой из Таджикистана протокол об установлении мира.

— Ситуация потихоньку стабилизируется. Комиссия завтра продолжит работу, мы сделали еще несколько шагов к урегулированию обстановки, — заявил он.

Уточняется, что протокол из трех пунктов предусматривает отвод дополнительных сил от границы. Они также предусматривают продолжение урегулирования приграничных вопросов и нормализации ситуации в приграничье, а также присутствие погранотрядов на границе, передает РИА Новости.

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите ШОС пришли к договоренности об отводе военных от границы между двумя странами. Также лидеры двух стран приняли решение о совместной работе председателей госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана.

Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как в дальнейшем может развиться конфликт между Киргизией и Таджикистаном.

По его мнению, данное столкновение станет вызовом как для Шанхайской организации, так и для Организации Договора о коллективной безопасности.