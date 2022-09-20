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WSJ: Немцы пожаловались на холод в квартирах из-за дорогого газа

Евгений Жуков
Общество
WSJ: Немцы пожаловались на холод в квартирах из-за дорогого газа
Фото: Pixabay

Жителям Германии приходится контролировать температуру в своих квартирах и спать с грелками, чтобы не замерзнуть из-за подорожания газа и электроэнергии. Об этом сообщило издание Wall Street Journal во вторник, 20 сентября.

По предварительным данным, немецкие предприятия в августе потребили почти на четверть меньше газа, чем за тот же месяц в 2018–2021 годах. Однако пока неизвестно, как начали экономить в частных домохозяйствах.

«Предстоящую зиму я жду без особой радости», — говорит житель города Вуппертал, директор одного из отделов Института климата, окружающей среды и энергетики Стефан Лехтенбомер.

Такое же мнение имеют многие жители Германии.

Например, 27-летняя Катарин фон Эссен из Кельна платит 800 евро в месяц за квартиру-студию. Она рассказала, что вынуждена постоянно следить за температурой дома, а в целом ее комфорт зависит от тепла в квартирах соседей. По словам немки, ей приходится спать с грелкой, чтобы не замерзнуть.

«Либо же меня греет кошка», — заявила девушка.

12 сентября стало известно, что власти Нидерландов приучают жителей принимать душ за пять минут в связи с экономией электроэнергии. Причинами необычного решения руководства страны стали возросшие счета за коммунальные услуги и возможный дефицит электроэнергии.

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