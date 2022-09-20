Консульский департамент МИД России возобновил выдачу загранпаспортов на 10 лет

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Консульский департамент МИД России возобновил процедуру выдачи заграничных паспортов нового поколения, которые имеют срок действия 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 20 сентября.

— Уважаемые посетители! С 20 сентября сего года возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет, — говорится в сообщении.

26 августа консульский департамент МИД России по техническим причинам временно приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов, которые содержат электронный носитель информации. Уточняется, что оформление документов сроком на пять лет продолжалось без изменений.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Консульский департамент временно приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения в связи с проведением технических работ. Она уточнила, что технологический прогресс требует иногда «перезапускать систему».

По данным ВЦИОМ, только 23 процента граждан России совершали заграничные поездки в течение последних пяти лет. Согласно представленным данным, наиболее популярной страной среди российских туристов стала Турция.