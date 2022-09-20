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Кулеба заявил, что Украина продолжит просить оружие у Запада

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить оружие у Запада
Фото: flickr/worldeconomicforum

Украина продолжит просить военную помощь у Запада пока конфликт не закончится. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточное количество оружия. Я смогу сказать, что мы получили достаточно, только после того, как Украина победит. Пока этого не произошло, мы будем просить еще, — отметил он.

В настоящее время глава МИД Украины находится в США для участия в общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН, уточняет агентство Bloomberg.

15 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Так, Соединенные Штаты намерены в ближайшее время поставить Киеву новое вооружение, в том числе передовые ракетные системы. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже сообщал, что Белый дом в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила США о последствиях поставок ракет большей дальности Украине. Она заявила, что если Вашингтон начнет поставки Украине ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственным участником конфликта.

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