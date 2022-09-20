Полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в мусорном баке в столице

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Люблинская улица, 80к5 Карта всех событий

Появилось видео задержания и допроса матери новорожденного ребенка, тело которого нашли в мусорном баке на Люблинской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 20 сентября.

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По ее информации, девушку задержали на основании статьи 91 УПК РФ для выяснения обстоятельств произошедшего. С матерью погибшего младенца проводятся следственные действия.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 19 сентября, в понедельник. Около дома № 80, корпус 5, на улице Люблинской бездомный нашел тело новорожденной девочки в мусорном баке. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В скором времени была установлена личность матери. Через некоторое время ее доставили на допрос в Следственный комитет.