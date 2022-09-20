Полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в мусорном баке в столице

Появилось видео задержания и допроса матери новорожденного ребенка, тело которого нашли в мусорном баке на Люблинской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 20 сентября.
По ее информации, девушку задержали на основании статьи 91 УПК РФ для выяснения обстоятельств произошедшего. С матерью погибшего младенца проводятся следственные действия.
Трагедия, о которой идет речь, произошла 19 сентября, в понедельник. Около дома № 80, корпус 5, на улице Люблинской бездомный нашел тело новорожденной девочки в мусорном баке. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В скором времени была установлена личность матери. Через некоторое время ее доставили на допрос в Следственный комитет.