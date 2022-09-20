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Евросоюз утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро

Евгений Жуков
В мире
Евросоюз утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро
Фото: flickr/european_parliament

Совет Евросоюза (ЕС) во вторник официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы во вторник, 20 сентября.

Известно, что 15 сентября эту инициативу утвердил Европарламент.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит просить военную помощь у Запада, пока конфликт не закончится. Он добавил, что Украина перестанет нуждаться в оружии, только когда победит.

15 сентября президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов.

Кроме того, Белый дом намерен в ближайшее время поставить Киеву новое вооружение, в том числе передовые ракетные системы. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже сообщал, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила правительство США о том что, если Белый дом начнет поставлять Украине ракеты большей дальности, то он перейдет красную черту и рискует стать полноценным участником конфликта.

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