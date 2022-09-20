Политолог Журавлев объяснил, почему Казахстан задержал на границе российские фуры

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Восемь российских грузовых автомобилей с товарами из Европы задержали в Казахстане. По данным Министерства транспорта России, там стали требовать от водителей разрешительные документы на грузы, выданные не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть европейской компании. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, по какой причине власти Казахстана могут проводить подобную политику.

По мнению политолога, не существует каких-либо межгосударственных проблем, которые заставили бы так действовать казахстанские власти. Он напомнил, что между Астаной и Москвой достаточно нормальные отношения. Журавлев считает, что такими действиями Казахстан пытается увернуться от вторичных санкций западных стран.

— Более того, Казахстан — часть Евразийского экономического союза, но, судя по происходящему, это уже ненадолго. Сам по себе ЕАЭС — это единое экономическое пространство, никаких задержек грузов не должно быть. Но, похоже, сейчас Казахстан ставит перед собой задачу оказаться частью Запада, что при ином президенте вполне естественно. Токаев всегда к этому шел, человек он абсолютно прозападных взглядов, — разъяснил политолог.

Однако он выразил сомнение, что подобный случай доведет до каких-то больших противоречий в отношениях с Россией. Также Журавлев уточнил, что на протяжении всей своей истории Казахстан вел независимую политику от РФ, рассчитывая на введение многовекторных внешних взаимоотношений с другими государствами.

— Казахстан всегда вел независимую политику от России, просто Москва иногда это замечала, иногда — нет. Астана никогда не называла себя союзником России. Всегда считалось, что мы лишь одно из направлений для Казахстана. Так было и при Назарбаеве, просто при нем был больший баланс между пророссийскими, проамериканскими и проанглийскими движениями. А сейчас Токаев выбрал определенный вектор на США. Можно ли считать это независимой политикой? Очень сомневаюсь, — рассказал эксперт.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Казахстан опасается открытой экономической конфронтации со стороны Китая. По его мнению, ранее казахстанское правительство вело дружественную политику с Россией, рассчитывая на противоборство с Пекином.

— Когда российско-китайский союз начал оформляться все больше и больше, то в Казахстане, вероятно, начали думать, что США их защитят от китайской экономической экспансии. Мне кажется, это наивная точка зрения, но господин Токаев — проамериканский человек, он мыслит по-западному, он провел там больше половины жизни. Он считает, что если он пойдет американским путем, то китайцы его не съедят, — подытожил Журавлев.